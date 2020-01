Licenziato dal Malaga per il video hot, Victor Sanchez non ci sta: “Addio ingiusto. Ecco come sono stato trattato dal club…”

Il Malaga non ha fatto sconti e dopo le immagini del video hot dell’ormai ex allenatore, ha licenziato in tronco Victor Sanchez. Il tecnico però non ci sta e a seguito di una conferenza stampa indetta per spiegare la situazione ha ribadito di essere la vittima della vicenda e si è scagliato contro la decisione del club di mandarlo via.

Come riporta Fox Sport, Victor Sanchez ha raccontato la sua versione dei fatti: “Martedì sera il club, attraverso il direttore generale, mi ha scritto su WhatsApp spiegandomi che sarei stato allontanato dalla squadra per investigare su quanto era accaduto. Poi mi hanno comunicano che mi sarebbe stato impedito l’accesso al centro sportivo del club, così come comunicare con qualsiasi dipendente del Malaga, inclusi i miei collaboratori”, ha raccontato l’allenatore. “Sono stato vittima di un crimine, la mia privacy è stata violata. Sono stato al centro di un’estorsione attraverso la registrazione di immagini che fanno assolutamente parte della mia vita privata. Mi hanno chiamato per presentarmi il 13 gennaio a La Rosaleda. La mia risposta è stata semplice: gli ho chiesto di pagarmi per il tempo che ho lavorato e me ne sarei andato. La risposta del club è stata inqualificabile. Mi hanno fatto una proposta economica secondo cui io avrei dovuto rinunciare a parte degli stipendi già maturati. E mi hanno fatto capire che volevano anche impedire che io parlassi di questa cosa. Ma per me questo era fuori questione. Finchè sono stato un dipendente del club, mi sono comportato correttamente e sto dando spiegazioni che avrei dovuto dare prima. Semplicemente non ho voluto interferire con la partita di martedì. Ricevuta questa proposta, e visto il sostegno dei tifosi e del mio staff, ho risposto al club che avrei voluto proseguire al mio posto e ho chiesto che mi reintegrassero il prima possibile. E la risposta della società è stata la lettera di licenziamento in tronco”.