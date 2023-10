Licenziato dal Real Madrid a causa del Barça: l’accaduto in Spagna

Secondo quanto appreso dal portale "The Athletic", il Real Madrid del presidente Florentino Perez avrebbe deciso di licenziare Adrià Dìaz, allenatore di calcio giovanile. La causa dell'allontanamento? Aver inviato una lettera di ringraziamento al Barça, suo ex club dal 2015 al 2019. Lo spagnolo, era stato ingaggiato dal Real Madrid a luglio come vice allenatore della Juvenil C e, come detto, ha un passato tra le fila dei rivali di sempre. Elemento che è costato il licenziamento dal Real Madrid.