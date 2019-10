Liga, Barcellona-Real Madrid potrebbe essere rinviata per la manifestazione in Catalogna

Il Clásico di fine mese fra Barcellona e Real Madrid potrebbe essere rinviato a dicembre. Il perché lo leggiamo dai siti sportivi spagnoli: i due top team sono stati informati della richiesta della Lega dello spostamento, dovuto alla situazione che si sta vivendo in Catalogna per l’indipendenza. Per la precisione, il 26 ottobre, data in cui attualmente è in programma il big match al Camp Nou, è prevista anche una manifestazione per la città di Barcellona. Il media Cadena Ser sostiene che il governo non è favorevole al mantenimento della data per il Clásico, ecco perché dovrebbe essere rinviato a mercoledì 4 dicembre, oppure a quello di due settimane dopo, il 18 dicembre. Sostanzialmente, sono le uniche date rimaste libere nel calendario.