Liga, Benzema al 91′ regala tre punti al Real Madrid che soffre contro l’Elche

Deludente prestazione del Real Madrid oggi contro l’Elche a pochi giorni dal match di Champions League contro l’Atalanta. Sotto al 61′, battuti da Calvo, i Blancos trovano il pari 12 minuti più tardi con il bomber francese Benzema, che sigla poi la doppietta personale al primo minuto di recupero. Una buona notizia per i capitolini è il recupero di Sergio Ramos tornato in campo oggi in campo in difesa nel reparto con Nacho e Varane. Successo fortunoso del Real nel match della 27^ giornata della Liga che consente agli uomini di mister Zidane di agguantare il secondo posto con 57 punti, 5 in meno dell’Atletico Madrid.