Liga, dialoghi Var trasmessi in diretta? C’è l’apertura degli arbitri

“Dobbiamo cercare maggiore trasparenza nelle decisioni e garantire che siano comprese e credo che far ascoltare l’audio del VAR possa ridurre la tensione” ha dichiarato il presidente della Liga Javier Tebas-

La Federazione, guidata ad interim da Pedro Rocha in attesa delle prossime elezioni che dovranno designare l’erede di Luis Rubiales, non è contraria, ma affinché questa rivoluzionaria novità prenda forma servirà l’autorizzazione dell’International Board, che si è tuttavia sempre dichiarata contraria a questa eventualità, almeno per il momento.