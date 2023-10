Liga, Girona in testa alla classifica. Michel: “Obiettivo salvezza”

Contro il Celta Vigo, il Girona di Michel ha centrato l'ennesima vittoria stagionale e, soprattutto, ha ritrovato il primato solitario in Liga in attesa del Clasico tra Barcellona e Real Madrid . Per i catalani, sono 28 i punti raccolti fino a questo momento, con nove successi in 11 gare.

Nonostante l'incredibile avvio di stagione, Michel ha voluto chiarire gli obiettivi del suo Girona. Dopo la sfida al Celta Vigo infatti, l'allenatore dei catalani ha spiegato: "Abbiamo un'idea molto chiara, ovvero che il Girona resti per il terzo anno in Liga. Ovviamente speriamo di raggiungere l'obiettivo il prima possibile per dare alla squadra un obiettivo più ambizioso, ma non anticipiamo le cose. Prima dobbiamo salvarci, siamo più vicini rispetto a chi è più in basso in classifica. Vedo il livello dei miei giocatori, confido molto in loro, ma la cosa più difficile è continuare a vincere domani e domani e domani".