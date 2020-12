Liga, il Cadice batte il Barcellona che scivola fuori dalla zone coppe

Il Cadice ha battuto in casa il Barcellona nella 12a giornata de La Liga. Allo stadio “Ramon de Carranza” i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 2-1. Il gol in avvio è stato segnato dall’attaccante del Cadice Alvaro Gimenez. Al 57′ un autogol di Pedro Alcala ha permesso ai catalani di rientrare in partita ma al 63 ‘, i padroni di casa sono tornati definitivamente in vantaggio con il gol del 35enne attaccante Alvaro Negredo che ha approfittato dell’errore di Clement Langle. Un ko inatteso per il Barcellona che è in crisi. Il Cadice è salito al 5 ° posto mentre il Barcellona è settimo con 14 punti e fuori dalla zona Europa. E tra due giorni arriva la Juventus per il match di Champions dove la squadra di Koeman cercherà riscatto.