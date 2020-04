Liga, il ministro della Sanità: “Non so se il calcio tornerà quest’estate”

Tutti i campionati europei sono in fase di stallo. Ancora non c’è una data certa riguardo la ripresa degli allenamenti e delle partite. Solo in Bundesliga le squadre sono tornate ad allenarsi in gruppi separati, ma il Governo non avrebbe ancora dato l’ok per ricominciare a giocare.

SPAGNA – In Spagna la situazione legata alla pandemia da Covid-19 non è delle migliori. Le vittime sono più di 20mila e c’è grande incertezza anche per quanto riguarda la ripresa della Liga. Il ministro della Sanità Salvador Illa ha parlato così a proposito: “Non posso dire se il calcio professionistico tornerà o no in estate. Secondo la mia opinione sarebbe solamente un’imprudenza. C’è un’ordinanza del ministero della Sanità che vieta qualsiasi attività sportiva e questo vale anche per il calcio professionistico”. A riportarlo è AS.