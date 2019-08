Liga, la squadra col peggior precampionato è stata… il Real Madrid

Inizierà sabato pomeriggio la stagione di Liga per il Real Madrid contro il Celta Vigo, ma in termini di risultati la formazione di Zinedine Zidane è stata la peggiore del campionato spagnolo nelle amichevoli che hanno preceduto l’inizio delle gare ufficiali. Di 7 partite, i blancos ne hanno perse 3 volte (Bayern Monaco, Athetic Bilbao e Tottenham), pareggiate 2 (Arsenal e Roma) e vinte altrettante (Fenerbache e Salisburgo), per un totale di 8 punti sui 21 disponibili. Il giornale spagnolo Mundo Deportivo sottolinea che, se si dovesse stilare una classifica, il Real sarebbe in fondo a tutte le formazioni di Liga; davanti a tutti, invece, il neopromosso Granada, con 7 vittorie in altrettanti match. Ma il vero problema del Madrid riguarda la difesa: ben 18 gol incassati, con una media di 2,6 a gara.