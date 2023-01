Liga, Lewandowski in campo e l’Espanyol presenta reclamo

Potrebbe cambiare il risultato del derby catalano tra il Barcellona e l'Espanyol giocatosi lo scorso 31 dicembre al Camp Nou e finito 1-1. Il club di Diego Martinez ha presentato un reclamo volto a ottenere la vittoria a tavolino. Questo perchè la squadra di Xavi ha schierato Robert Lewandowski malgrado il polacco dovesse scontare una squalifica di tre turni per il momento sospesa.Il Barcellona ha presentato ricorso al tribunale centrale di Madrid, che ha disposto la sospensione della squalifica fino a quando non sarà presa una decisione definitiva. L'attaccante polacco è stato espulso nella Liga nel match contro l'Osasuna l'8 novembre ultima gara prima della sosta per il Mondiale. Risultato della doppia ammonizione ma soprattutto del gesto con cui l’attaccante ha lasciato il campo. La commissione che lo ha giudicato ha ritenuta offensiva e piena di disprezzo la condotta del polacco nei confronti dell’arbitro Gil Manzano: Lewandowski si è portato due volte le dita sul naso, come a indicare -secondo l’interpretazione di molti, smentita però dall’attaccante del Barça- che la decisione del direttore di gara sarebbe quella di qualcuno che fa uso di sostanze proibite. Successivamente, la Federcalcio spagnola e la Liga hanno deciso di punire Lewandowski con una squalifica di tre giornate.

La nota L'Espanyol con un comunicato ufficiale sul proprio sito internet scrive: "L'RCD Espanyol ha presentato un reclamo alla Federcalcio spagnola reale (RFEF) per contestare la partita contro l'FC Barcelona, ​​​​corrispondente alla 15a LaLiga, per schieramento improprio. Prima dell'inizio della partita, il club ha informato in buona fede sia l'arbitro della partita, il signor Mateu Lahoz, sia la stessa RFEF della presenza nell'undici rivale del calciatore Robert Lewandowski, che ha dovuto scontare una sanzione dopo essere stato espulso via per un doppio giallo nella giornata precedente del campionato nazionale . L'RCD Espanyol, come annunciato alla vigilia della partita, utilizzerà tutte le risorse a sua disposizione per difendere i propri interessi e quelli dei nostri tifosi, consapevoli che questa flagrante ingiustizia mette a rischio l'essenza della nostra competizione e che questa ingiustizia si basa una risoluzione frettolosa e con evidenti carenze giuridiche".