Il Real Madrid, prossimo avversario di Champions League dell’Atalanta, continua a non giocare bene e per Zidane la corsa al titolo si fa più complicata. Oggi infatti i capitolini sono caduti in casa contro il Levante (1-2) per la 21a giornata della Liga. Il Real Madrid ha perso punti preziosi nella corsa al titolo contro l’Atlético de Madrid che adesso potrebbe portare a 10 i punti di vantaggio se domani batte il Cadice.