Liga, rissa e bufera in Athletic Bilbao-Getafe. Bordalás: “Insulti gravi”

Caos intorno alla partita tra Athletic Bilbao e Getafe al San Mames, valida per la settima giornata de LaLiga spagnola. Terminata sul risultato di 2-2, Iñaki Williams è esploso alla fine della partita. Rissa a bordo campo e discussione importante con lo staff tecnico avversario nei secondi finali della gara. In particolare, il calciatore spagnolo ha criticato l'atteggiamento dell'allenatore del Getafe, Bordalás. "Lo capiamo tutti in Liga, sappiamo come gioca ed è legale, anche se a qualcuno di noi non piace" - ha spiegato l'attaccante dell'Atlhetic Bilbao nel post gara. Poi, ha concluso: "Credo sia un peccato che per l'atteggiamento di questa volta, uno spreco. Io sono andato a rimproverarlo a fine partita e non mi sento orgoglioso di ciò che no fatto. La squadra ha fatto una grande partita anche se eravamo uno in meno, abbiamo lottato e abbiamo fatto molto di più del rivale"- ha spiegato l'attaccante spagnolo ai microfoni di Movistar.