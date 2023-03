Liga, Tebas: “Non voglio che il Real Madrid possa comprare chiunque. Barça stop a gennaio”

Javier Tebas , presidente della Liga spagnola , è intervenuto al 'Business of Football Summit' organizzato dal Financial Times per dare la sua opinione del momento sul campionato spagnolo e sul calcio europeo in generale.

E ancora. "Bundesliga e Liga hanno il 50% di ricavi in meno della Premier League, ma i conti dei trasferimenti in equilibrio mentre in Premier il disavanzo negativo è di 1,3 miliardi, tutto per l’eccessivo ricorso ai versamenti dai proprietari verso i club. Credo sia una cosa negativa per la struttura della Premier League. E tutto questo incide anche indirettamente sugli altri campionati. Se perdi costantemente soldi, introduci inflazione nel settore e impatta sul resto d’Europa. Il Real Madrid potrebbe spendere quanto i club inglesi ma non lo fa per non aumentare l’inflazione. Non voglio che il Real Madrid possa comprare chiunque, non voglio tornare indietro ma bisogna adattarsi al calcio di oggi. Credo sia il problema della Premier League, vengono usati criteri di 10 anni fa e non si possono usare regole troppo arretrate. Il Barcellona questo inverno non poteva comprare nessuno ed è una circostanza che si ripeterà in futuro".