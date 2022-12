Liga, squalificato ma in campo con l’Espanyol. Il caso Lewandowski

L' attaccante del Barcellona Robert Lewandowski domani in campo nella partita del 15 ° turno della Liga con l'Espanyol, nonostante squalifica di tre giornate. Il Barcellona ha presentato ricorso al tribunale centrale di Madrid, che ha disposto la sospensione della squalifica fino a quando non sarà presa una decisione definitiva. L'attaccante polacco è stato espulso nella Liga nel match contro l'Osasuna l'8 novembre. Risultato della doppia ammonizione ma soprattutto del gesto con cui l’attaccante ha lasciato il campo. La commissione che lo ha giudicato ha ritenuta offensiva e piena di disprezzo la condotta del polacco nei confronti dell’arbitro Gil Manzano: Lewandowski si è portato due volte le dita sul naso, come a indicare -secondo l’interpretazione di molti, smentita però dall’attaccante del Barça- che la decisione del direttore di gara sarebbe quella di qualcuno che fa uso di sostanze proibite. Successivamente, la Federcalcio spagnola e la Liga hanno deciso di punire Lewandowski con una squalifica di tre giornate.