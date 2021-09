Liga, Tebas: “Criticata la Superlega ma chi distrugge il calcio è il PSG”

Il numero uno della Liga durissimo contro il PSG

Quando c'è da scagliare frecce avvelenate Javier Tebas, presidente della Liga, è sempre in prima linea. Oggi il numero uno del calcio spagnolo è stato durissimo contro il Paris Saint-Germain per gli investimenti effettuati durante il calciomercato. “I club-stato sono pericolosi per l’ecosistema del calcio quanto la Superlega. Abbiamo criticato la Superlega perché sta distruggendo il calcio europeo, e siamo altrettanto critici nei confronti del PSG. Perdite Covid oltre i 300 milioni, entrate tv in Francia in calo del 40%: come pagano 500 milioni di stipendi? Insostenibile!” conclude il tweet di Tebas.