Liga, rispunta l’ipotesi di giocare una partita negli Stati Uniti

Le normative, rinnovate un anno fa proprio sotto la gestione Rubiales, prevedono che solo il via libera definitivo possa arrivare solo dalla Fifa e che questa possibilità non sia prevista per gare che prevedono un’andata e un ritorno.

“La RFEF non autorizzerà in nessun caso la disputa di partite ufficiali in competizioni con formula di andata e ritorno di campionato in altri territori che non appartengono al territorio della Spagna, salvo il caso specifico di Andorra per le squadre affiliate a quel territorio" si legge nel regolamento.

Tale divieto non ha però interessato né la Copa del Rey, ad eccezione delle semifinali, né la Supercoppa spagnola, entrambe organizzate dalla Federazione. L'iter prevedrebbe che dopo l'accordo tra le due società la Federazione dovrà avvisare la Uefa, che a propria volta dovrà sentire la Confederazione interessata, in questo caso la Concacaf, dalla quale è atteso il via libera definitivo, entro 21 giorni dalla partita stessa.

Insomma, la procedura è piuttosto complessa, ma quel che è certo è che lo scenario è tornato d'attualità in un calcio spagnolo che sta cambiando pelle.

