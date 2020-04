Liga vicina alla ripresa: via libera ai test sierologici dal 4 maggio

Anche la Liga viaggia spedita verso la ripresa. Come in Bundesliga, l’intenzione della Federazione è quella di tornare in campo anche per evitare il salasso economico più volte menzionato dal presidente Tebas. Dopo una riunione con il ministro dello Sanità Salvador Illa, il Consiglio Superiore dello Sport ha dato il via libera alla somministrazione dei test sierologici ai giocatori.

4 MAGGIO – I test inizieranno con tutta probabilità il 4 maggio e a somministrarli saranno i medici dei vari club. Il Consiglio ha comunque ricordato che si sottoporrà ai test chi ha avuto sintomi e chi è venuto in contatto con persone infette. Sempre il Consiglio ha ricordato che il calcio andrà avanti oppure si fermerà in base all’evoluzione della pandemia nel territorio spagnolo.