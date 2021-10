203 volte (di fila) Inaki Williams: record di continuità in Liga

L'attaccante dell'Atletico Bilbao gioca da aprile 2016 senza mai saltare una gara

Inaki Williams ce l'ha fatta. L'attaccante dell'Atletico Bilbao ha infranto il record di presenze consecutive in Liga. Il centravanti classe 1994 ha totalizzato il 203esimo timbro di fila in Liga superando il precedente primato di Andoni Larranaga che era sceso in campo per 202 gare senza mai fermarsi.