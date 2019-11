Abidal attacca De Ligt: “Non è venuto al Barça perché vuole essere titolare”

Il mancato trasferimento di Matthjis De Ligt dall’Ajax ha turbato i sonni dei tifosi del Barcellona. A distanza di mesi il Direttore Sportivo del Barcellona Eric Abidal è tornato sulla vicenda, esprimendo il suo parere: “Non voleva venire qui. Aveva bisogno della certezza di poter giocare sempre, e qui al Barcellona non esiste il posto sicuro: la titolarità non è mai assicurata. Puoi anche parlare con l’allenatore, che magari ti convince con certe promesse, ma poi rischi di non giocare comunque. Alla fine è andato alla Juve: è un centrale di livello”.