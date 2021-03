Abidal: “Importante che Messi resti a Barcellona. Dipende tutto dal progetto”

In casa Barcellona sembra essere tornato il sereno dopo le tempeste di inizio stagione. Eccezion fatta per la netta sconfitta interna contro il Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions, i catalani hanno ritrovato continuità di risultati e vittorie a raffica. In questo modo si sono portati a soli quattro punti di distacco dal vertice, occupato dall’Atletico Madrid, in Liga.

PROGETTO IMPORTANTE

Il futuro sarà deciso dalla bontà del progetto tecnico. Lo ha spiegato l’ex dirigente del Barcellona Eric Abidal ai microfoni del Telegraph: “Penso che il ritorno di Laporta possa essere un bene perché conosce come funziona il Barcellona, non sono preoccupato. Se il progetto e le idee sono buone ci sono tutte le basi per riprendersi. Messi? È il miglior giocatore di sempre e a dirlo sono le sue prestazioni. Inoltre ha giocato tutta la carriera con la maglia blaugrana e per questo è importante che resti e sia ancora protagonista. Ma tutto dipenderà dalla squadra, dal progetto, dalle nuove idee che saranno portare in consiglio e da quelle dell’allenatore. Se lui continuerà a sentirsi a suo agio resterà, ma sarà una sua decisione solamente e capisco che dopo tanti anni in un club posa pensare a provare qualcos’altro. Ma non so se ci può essere qualcosa di meglio per lui rispetto al Barcellona”.