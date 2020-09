Addio Messi-Barcellona, Modric ammette: “Una grande perdita per la Liga”

Le strade di Leo Messi e del Barcellona sembrano ormai destinate a dividersi. La Pulce ha intenzione di cambiare aria dopo vent’anni trascorsi con la maglia dei blaugrana addosso. Il divorzio, qualora diventasse definitivo, sarebbe davvero clamoroso, forse uno dei più grandi colpi di scena di sempre nella storia del calcio.

PERDITA

Luka Modric conosce bene Messi, avendolo affrontato per tanti anni nelle sfide tra il “suo” Real Madrid e il Barcellona. Queste le sue impressioni ad AFP: “Sarebbe una gran perdita, come quando se n’è andato Cristiano Ronaldo alla Juventus”. Si esprime così Luka Modric, stella del Real Madrid e della Liga, in merito al caos generato attorno alla possibile partenza di Messi dal Barcellona. “Non si può sempre pensare al passato, il calcio è questo, ma comunque se dovesse succedere sarebbe una gran botta per il prestigio della Liga. In ogni modo dobbiamo guardare avanti, ci saranno altri calciatori che diventeranno delle stelle. Quando Ronaldo ha lasciato Madrid è successa la stessa cosa. Il Real è andato avanti senza di lui e sarà lo stesso in caso di addio di Messi, sia per il Barcellona che per il campionato”.

