Aduriz, la sua acrobazia stende il Barcellona: il tributo dell’Athletic Bilbao

La sua acrobazia ha regalato il primo colpo di scena della Liga. Aritz Aduriz è il protagonista indiscusso di questo scorcio iniziale della prima giornata del campionato spagnolo. Il gioiello dell’attaccante basco ha regalato tre punti inattesi all’Athletic Bilbao e steso il favoritissimo Barcellona. I compagni di squadra del centravanti trentottenne hanno deciso di ringraziare a modo loro l’autore del gol-partita. Infatti, quando Aduriz ha fatto ritorno negli spogliatoi, si è trovato davanti l’intera squadra in silenzio. Nessuno ha osato avvicinarsi a lui. Poi, d’un tratto, l’applauso scrosciante ed i cori per il giocatore, visibilmente commosso ed emozionato. Un bel modo per concludere una serata da sogno.