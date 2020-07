Al Real Madrid festeggiano tutti ma non Bale: ‘finta’ festa e niente omaggio a Zidane

Fa festa il Real Madrid per la conquista della sua Liga numero 34. La vittoria contro il Villarreal ha certificato il trionfo nel massimo campionato spagnolo. Un successo che è stato accolto con grande festa da parte di tutto l’ambiente o meglio, quasi tutto… Gareth Bale è di nuovo al centro della critica, questa volta per non essere sembrato particolarmente entusiasta della vittoria e, soprattutto, per aver evitato l’omaggio a Zidane.

Bale: altro episodio al Real Madrid

Prima la mascherina sugli occhi come se stesse dormendo, poi il gesto dei binocoli nei confronti di Zidane e del campo. Adesso, nonostante la serata di festa, l’abbandono del terreno di gioco mentre i compagni festeggiavano e omaggiavano Zinedine Zidane. Come riprota il Daily Mail, infatti, non è sfuggito ai più attenti l’atteggiamento di Bale subito dopo il triplice fischio.

A Liga ottenuta è ben visibile anche in un video pubblicato dallo stesso Real Madrid come Bale si tenga a distanza e quasi “finga” di essere contento sollevando a malapena il braccio al cielo. Diventa ancora più evidente come il gallese non si senta parte del gruppo quando i compagni alzano Zidane per festeggiare la sua impresa da allenatore. L’esterno, infatti, rinuncia a quel momento e osserva a distanza. Successivamente, poi, cerca di unirsi ai compagni con qualche sorriso anche se poi si allontana dal campo.

Insomma, un vero e proprio separato in casa. Bale è sempre più vicino all’addio…