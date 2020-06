Al Siviglia il derby contro il Betis: la dedica speciale di Monchi

Buona la prima per il Siviglia. La formazione andalusa si impone nel derby contro i cugini del Betis, superati per 2-0. Una vittoria che consente alla squadra allenata da Lopetegui di blindare il terzo posto, risultato importantissimo per tornare in Champions a distanza di due anni. Attraverso il canale YouTube, il club ha rivelato anche un particolare retroscena: il direttore sportivo Ramon Monchi avrebbe chiesto espressamente alla squadra di imporsi in questa partita così speciale. Il motivo è davvero toccante. Recentemente l’ex ds della Roma aveva perso un caro amico tifoso del Siviglia, che gli aveva chiesto come ultimo desiderio una vittoria nel derby. E Monchi non ha voluto deluderlo: “Dovete vincere per lui”, il messaggio ai giocatori negli spogliatoi prima del fischio d’inizio. Nessuno lo ha deluso: Betis battuto e dedica al supporter speciale.