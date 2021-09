Albiol: “La Liga ha bisogno di calciatori come Mbappé dopo addio CR7 e Messi”

Il francese però potrebbe arrivare al Real la prossima estate

L'ex difensore del Real Madrid Raul Albiol, ora al Villarreal, ha commentato il possibile trasferimento dell'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé al club di Ancelotti. “Mi piacerebbe vederlo nel nostro campionato. È un eccezionale calciatore di livello mondiale. Penso che il campionato spagnolo abbia bisogno di questi giocatori dopo la partenza di Cristiano Ronaldo e Messi. È importante che questi giocatori vengano qui. E questo è importante anche per il Real - la mia ex squadra ", - afferma Albiol ad AS.