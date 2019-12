Aleix Vidal nella bufera: gesto dell’ombrello a Sergio Ramos durante Alaves-Real Madrid. Il centrale si vendica a modo suo…

Aleix Vidal nella bufera. Un gestaccio all’indirizzo di Sergio Ramos, nel corso della gara di Liga tra Alaves e Real Madrid, potrebbe costargli caro. L’ex Barcellona, evidentemente preso ancora dalla grande rivalità verso i blancos, dopo il temporaneo pareggio del suo compagno di squadra Lucas Perez contro i madridisti ha esultato con un gestaccio.

La dinamica del fatto, in realtà, fa pensare ad un gesto dell’ombrello all’indirizzo di Sergio Ramos. Il capitano delle merengues, autore del gol del vantaggio dei suoi, dopo aver subito l’1-1, avrebbe gettato il pallone lontano per la rabbia e Vidal si sarebbe vendicato in quel modo. Vendetta che, come noto, si assapora fredda. Ed ecco allora che il centrale del Real Madrid, dopo aver parlato con l’arbitro per assicurarsi che avesse visto quanto fatto dal rivale, ha esultato al 90′ quando i blancos hanno strappato la vittoria per 2-1 grazie a Dani Carvajal. Insomma: ride bene, chi ride ultimo…