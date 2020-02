Alle volte ritornano, secondo i bookmakers Emery vicino al Siviglia

Julen Lopetegui via, Unai Emery dentro. L’ex allenatore del Real Madrid ed ex ct della Spagna rischia il posto al Siviglia a seguito degli ultimi deludenti risultati. La squadra è attualmente quinta in classifica e ha vinto solo una partita nel 2020 subendo anche l’eliminazione dalla Coppa del Re ad opera del Mirandés.

Ecco perché in Spagna, i bookmakers non hanno dubbi e danno l’ex manager dell’Arsenal Unai Emery come favorito a un’eventuale sostituzione. L’ex tecnico ha formato con il direttore sportivo Monchi un binomio vincente per il club andaluso in passato, portando la squadra alla vittoria per tre anni di fila dell’Europa League.