Alonso contesta il Barcellona: “Concluso un ciclo, fatte scelte sbagliate”

Il tracollo del Barcellona in Champions League ha lasciato senza parole tifosi e illustri ex. Tra questi spicca anche Angel Alonso, storico attaccante dei blaugrana. L’ex bomber è rimasto scioccato di fronte all’8-2 rimediato da Messi e compagni contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole per Movistar TV: “Non ho dubbi, questa è la fine del ciclo più brillante di un Barcellona che non ha avuto un ricambio generazionale. E’ stato il culmine di una serie di eventi. Il Barcellona è stato sconfitto sul sui campi di Juventus, PSG, Liverpool, Roma. E oggi. Sono i risultati ottenuti dalle cose sbagliate fatte in questi anni. La cosa più pericolosa non è quello che è accaduto oggi, ma cosa accadrà in futuro che è molto incerto”.