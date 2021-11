Ancelotti: “Allenare il Real Madrid? Meglio una Ferrari che una 500”

Il tecnico Carlo Ancelotti racconta cosa significa per lui allenare il Real Madrid

Il Real Madrid, all'inizio della stagione, ha deciso di rilanciarsi puntando nuovamente su Carlo Ancelotti, il tecnico della decima Champions League. L'allenatore italiano proverà a guidare i Blancos verso un nuovo trionfo, anche se prima bisognerà fare i conti con lo Sheriff Tiraspol: "All'andata non abbiamo avuto una buona esperienza contro questa squadra, ci hanno battuto al Bernabeu. Dobbiamo evitare gli errori e fare bene come stiamo facendo in questo momento, senza fretta, con fiducia, con tranquillità. Servirà una partita completa. Sarà decisiva se vinceremo". Quindi una considerazione sulle difficoltà del suo ruolo: "Allenare questa squadra non è complicato. Se devi affrontare una gara, meglio avere una Ferrari che una 500. È quello che sento allenando il Real Madrid. Pressione? Tutti gli allenatori hanno pressione ogni settimana. Fa parte del nostro lavoro, come la responsabilità e la bellezza di allenare il club più grande del mondo".