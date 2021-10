Ancelotti: “Troppe partite, calendario da sistemare o il livello si abbasserà”

Carlo Ancelotti dice la sua sulla possibilità di aumentare drasticamente il numero di gare durante l'anno

La possibilità di far disputare il Mondiale ogni due anni continua a far discutere. Infatti in molti non vedono di buon occhio la decisione di aumentare drasticamente il numero di gare durante l'anno solare. Tra gli scettici c'è anche Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid ha esposto il suo punto di vista sulla questione nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Osasuna: "È vero che c'è tanto calcio in televisione e da tifoso mi piace questa possibilità; da protagonista, da allenatore, non è il modo migliore per preparare le partite e mettere in campo una squadra di alto livello. Tante partite abbassano il livello. Sono d'accordo che ci sono troppe partite adesso e il calendario va sistemato. FIFA e UEFA devono sistemarlo, perché se i giocatori si stancano non c'è partita".