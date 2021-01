Anno nuovo e rivalità messa da parte: Real Madrid e Barcellona si scambiano gli auguri social con una speranza in comune…

Real Madrid e Barcellona uniti da un sogno comune: riabbracciare i propri tifosi nel 2021, magari disputando un Clasico a porte aperte. Sui social ha fatto il giro del web il tweet di inizio anno dei blancos che ha visto l’immediata risposta dei rivali catalani.

In occasione del primo allenamento del 2021 della squadra di Zidane, impegnata questa sera in Liga, i blancos hanno dato il “benvenuto” al nuovo anno. Pronta la risposta del profilo Twitter del Barcellona che ha scritto: “Il miglior augurio per questo 2021 è che i fan possano vivere ancora una volta di calcio. Felice anno nuovo!”.

Un messaggio particolarmente apprezzato dai blancos che hanno immeditamente risposto: “Buon anno a tutti! Un Clasico è più Clasico con i nostri tifosi che ci sostengono. Speriamo che presto sia possibile”. Le due potenze spagnole, dunque, sono unite dal desiderio di normalità e, per una volta, la rivalità è stata messa da parte…