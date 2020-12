Ansu Fati: “Il Barcellona mi ha fatto crescere bene, è la miglior scuola di calcio”

Una delle notizie migliori del 2020 in casa Barcellona è stata senza dubbio la consacrazione di Ansu Fati, il giovane talento dei catalani ha parlato ai canali ufficiali del suo club: “Questa società mi ha dato l’opportunità di crescere come uomo e atleta, per me e mio fratello passare da La Masia è stato molto importante, all’interno del residence non si giudica se sei stato il migliore o il peggiore in campo, non sei mai sotto processo, le critiche sono un compito che spetta ad altri. Si pensa di più al bambino e alle sue necessità, all’istruzione, al cibo e ai comfort. Far parte dell’organizzazione sportiva Barcellona è la miglior scuola possibile”.