Ansu Fati si racconta: “Resto umile grazie alla mia famiglia. Ora voglio l’Europeo”

E’ stato sicuramente una delle rivelazioni del Barcellona in questa travagliata stagione. Ansu Fati non smette di sorprendere, anche se continua a mantenere un basso profilo. Lo ha raccontato alla rivista Esquire: “La mia famiglia mi aiuta a restare coi piedi per terra, viviamo tutto con naturalezza”.

AMBIZIONI

Ansu Fati rivela anche le sue principali ambizioni: Spero di tornare per il finale di stagione e giocare l’Europeo, voglio dimostrare all’allenatore che posso esserci. Non sono troppo social: nel giorno del mio debutto non li ho guardati molto, perché sapevo che avrebbero parlato di me. Se ti curi troppo di queste cose, rischi di non giocare più allo stesso modo” Infine un commento sulle partite senza spettatori: “Giocare senza pubblico fa schifo. Il motivo che ti spinge a diventare un calciatore è per festeggiare i gol con i tifosi”.