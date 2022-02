Araujo augura retrocessione all’Espanyol poi si pente: “Era tensione del derby”

Il difensore protagonista durante e dopo il match tra il suo Barcellona e l'Espanyol

Ronald Araujo si è reso protagonista di un episodio controverso negli ultimi minuti della sfida di ieri tra il suo Barcellona e l'Espanyol, sentito derby di Liga. La sfida, terminata in modo molto teso sul 2-2 grazie al pari blaugrana in extremis di De Jong, ha visto il difensore rivolgersi in modo esplicito ai rivali con l'intento di augurar loro la retrocessione.