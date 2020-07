Arthur come Bale: lo sbadiglio in panchina non passa inosservato…

Non ha lasciato indifferenti i media e i social network l’immagine di Arthur, centrocampista del Barcellona, che nel corso della partita contro l’Osasuna ha sbadigliato in tribuna mentre i suoi compagni di squadra erano in campo e subivano la sconfitta che avrebbe poi regalato la Liga ai rivali del Real Madrid.

Un atteggiamento che ha ricordato il recente comportamento di Gareth Bale, anche lui pizzicato a sonnecchiare in panchina qualche partita fa.

Arthur come Bale

“Fa come Bale”, ha scritto il periodico spagnolo Mundo Deportivo paragonando il brasiliano al gallese. Il centrocampista del Barcellona era accomodato in panchina e osservava evidentemente annoiato la sfida dei suoi contro l’Osasuna. Arthur è già stato ceduto alla Juventus per la prossima stagione e ha giocato solamente due gare da titolare dalla ripresa post lockdown. L’episodio di ieri ha sancito quindi l’addio tra le parti, non nel modo più carino possibile…

