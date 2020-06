Asensio, ritorno ‘galactico’: 31 secondi per fare gol dopo la rottura del crociato

Serata da ricordare per Marco Asensio. Il giocatore del Real Madrid è stato assoluto protagonista della vittoria del club blancos contro il Valencia per 3-0. Una rete e un assist per il trequartista che quasi un anno fa era andato k.o. per la rottura del crociato. La sosta per l’emergenza coronavirus ha fatto il resto permettendogli di tornare a giocare con i compagni.

Asensio: ritorno magico

Non avrebbe potuto chiedere rientro in campo migliore il giovane classe 1996. Asensio si era rotto in estate il legamento crociato che aveva messo la parola fine alla sua stagione ancor prima di iniziarla. Ma la pandemia di Covid-19, in tal senso, gli è stata amica permettendogli un rientro in grande stile per il finale dell’annata. Zidane ha deciso di buttarlo nella mischia al 74esimo della ripresa e mai scelta fu più azzeccata. I blancos hanno chiuso i giochi con l’ingresso dello spagnolo abile ad insaccare un cross dalla sinistra di Mendy con una girata al volo di sinistro e soprattutto puntale anche nel servire l’assist del definitivo 3-0 a Benzema. Insomma, un rientro galactico celebrato anche dalle prime pagine dei quotidiani spagnoli.

L’emozione dello spagnolo

Lo stesso Asensio ha poi commentato ai microfoni di Movistar il suo ritorno sul campo: “Volevo davvero tornare sul terreno di gioco. Per molti mesi ho lavorato duramente. Sono contento di aver finalmente giocato, di aver segnato e sono molto contento per l’aver vinto la partita. Sono molto emozionato e soddisfatto, tutto questo è il risultato del mio lavoro. La cosa più importante è che sono in perfetto stato e sono pronto a continuare in questo modo. 330 giorni dopo la partita amichevole in cui si fece male, Asensio può finalmente sorridere. E con lui anche il Real Madrid e Zinedine Zidane che ritrova una freccia importantissima per il suo arco…

PER TUTTE LE NEWS SUL GOSSIP CLICCA QUI