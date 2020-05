Athletic Bilbao, Aritz Aduriz si ritira e dice addio alla finale basca

Il calcio basco saluta un mito. Aritz Aduriz ha deciso di dire basta. L’attaccante basco si ritira all’età di 40 anni, rinunciando così a giocare la finale basca in Copa Del Rey tra Real Sociedad e Ahtletic Bilbao. Lo stop forzato causato dalla pandemia e gli acciacchi hanno convito Aduriz a lasciare. Sui suoi canali social il basco ha postato una sua foto da piccolo accanto alla lettera in cui dichiara di ritirarsi.

Il corpo ha detto basta

Questo il testo della lettera: “Il momento è arrivato. Molte volte ho detto che sarebbe stato il calcio a lasciarti prima che lo faccia tu. Ieri, i medici mi hanno detto di consultare il chirurgo quanto prima per avere una protesi di sostituzione all’anca per provare a fare la vita di tutti i giorni, nel modo più normale possibile. Sfortunatamente, il mio corpo ha detto basta. Non posso aiutare i miei compagni come vorrei né tantomeno nel modo in cui meritano. Questa è la vita di un atleta professionista, molto semplicemente. Purtroppo viviamo una situazione molto più terribile e dolorosa; la pandemia che ci sta colpendo ci ha lasciato danni irreparabili e dobbiamo continuare a lottare insieme. Perciò non voglio che vi preoccupiate per me, questo è soltanto un aneddoto. Dimentichiamoci i finali che avevamo sognato perché avremo tempo per dirci arrivederci. E sì, il momento di dirselo è arrivato, ed è così che termina il mio percorso, indimenticabile e meraviglioso, dall’inizio alla fine. Grazie dal profondo del mio cuore“.

Leggenda Aduriz

Con l’Athletic Bilbao l’ex attaccante ha segnato ben 142 gol giocando 405 partite. Una vera e propria bandiera del club con il quale ha vinto una Supercoppa Spagnola nel 2015/2016.