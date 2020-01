Athletic Bilbao, Williams vittima di cori razzisti: “Triste che si verifichino ancora episodi del genere…”

Altro caso di razzismo nel mondo del calcio. Vittima, stavolta. il giocatore dell’Athletic Bilbao Inaki Williams, preso di mira dai tifosi dell’Espanyol nella gara odierna di Liga. Un episodio che ha lasciato rammaricato l’attaccante, che al termine del match, come riporta Marca, ha così dichiarato: “Sono triste per il pareggio e perché ho subito degli insulti razzisti. Si tratta di qualcosa che nessuno vorrebbe mai sentire, completamente fuori posto. Le persone dovrebbero venire per divertirsi ed aiutare la loro squadra: questo è uno sport, episodi simili non dovrebbero accadere”.

TWEET – Il giocatore, attraverso il proprio profilo twitter, ha poi voluto mandare un messaggio contro il razzismo: “E’ molto triste che ancora oggi continuiamo ad assistere a scene di razzismo nel calcio. Dobbiamo finirla. Grazie a tutti per il vostro supporto”.