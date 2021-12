Atl. Madrid, Joao Felix: “Siamo in crisi e sono convinto che ne usciremo”

L'Atletico Madrid è in crisi, sul momento della sua squadra si è pronunciato Joao Felix.

Dopo la terza sconfitta consecutiva subita dall’Atletico Madrid contro il Siviglia, nell’ultima giornata della Liga, il giovane attaccante dei colchoneros, Joao Felix, ha commentato il momento della sua squadra: "Dobbiamo essere più concentrati dietro e cinici davanti visto che comunque abbiamo creato molto. I gol arriveranno perché stiamo creando tanto, ma abbiamo perso alcune gare e non stiamo messi molto bene in Liga. Dobbiamo migliorare ancora tanto per cambiare questa situazione. Siamo ancora in Champions, quindi faremo di tutto per andare ai quarti della competizione e lotteremo fino alla fine anche nella Liga”. Il portoghese Joao Felix, è alle prese con una stagione difficile, sin qui ha siglato un gol e un assist in 14 presenze, solamente tre da titolare.