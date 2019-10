Atletico Bilbao-Valencia, Dani Garcia intervistato e…disturbato dalla musica di Rodrigo Moreno

Sarebbe stata una classica intervista post-partita se non fosse stato per la musica a tutto volume di Rodrigo Moreno. Il dopo gara della sfida tra Atletico Bilbao e Valencia è stato assolutamente particolare. In seguito al ko appena subito in casa ad opera dei Pipistrelli, Dani Garcia, centrocampista dell’Atletico Bilbao, è stato disturbato dal suo rivale mentre rilasciava alcune dichiarazioni.

Il siparietto andato in scena non è stato proprio piacevole con il calciatore che se l’è presa, e non poco, con il collega facendo riferimento ad una mancanza di rispetto nei suoi confronti. In effetti, nel bel mezzo dell’intervista, il centrocampista viene stoppato dalla musica a tutto volume dell’attaccante del Valencia che stava passando accanto a lui. Dani Garcia si è dovuto fermare e, visibilmente irritato, ha lamentato una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Forse ancora seccato per la sconfitta appena subita, il giocatore è parso davvero arrabbiato in quel momento. Chissà se tra i due ci sarà stato un chiarimento, magari a mente lucida e a ko digerito…