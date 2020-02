Atletico, Cerezo furioso con Cavani: “Lui e l’agente sono stati vergognosi”

Gli ultimi giorni di mercato si sono rivelati una grande beffa per l’Atletico Madrid. I Colchoneros erano arrivati a un passo dalla firma con Edinson Cavani, attaccante uruguaiano in uscita dal Paris Saint-Germain. Tuttavia la trattativa col Matador si è interrotta sul più bello, lasciando sfumare un colpo straordinario per i madrileni. Il presidente dei biancorossi, Enrique Cerezo, ha espresso il suo parere sul mancato arrivo di Cavani. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “E’ una vera vergogna il rapporto che intercorre tra alcuni giocatori e i rispettivi agenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma noi non siamo qui per essere derubati”.