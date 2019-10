Atletico, che stoccata a France Football: “Oblak miglior portiere al mondo”

Jan Oblak è uno dei grandi esclusi dalla lotta per il Pallone d’Oro. La decisione di France Football di escludere il portiere sloveno dai migliori giocatori dell’anno ha suscitato notevoli polemiche in Spagna. L’Atletico Madrid, club detentore del suo cartellino, ha lasciato trapelare la propria contrarietà per questa decisione: “Oblak è senza dubbio il miglior portiere del mondo e continua ad evolversi anno dopo anno. Ha una squadra che gli permette di brillare ulteriormente”, assicura Diego Simeone. Gli fa eco Alvaro Morata: “Penso che sia senza dubbio il migliore al mondo, Oblak mostra ogni giorno che è il migliore e spero che verrà riconosciuto a breve”. Insomma, le frecciate più o meno dirette a France Football non mancano.