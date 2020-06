Atletico, Koke sicuro: “Quest’anno possiamo vincere la Champions”

Fino al momento dello stop la stagione dell’Atletico Madrid non era stata particolarmente brillante. I Colchoneros, infatti, erano reduci dalla sconfitta in Supercoppa di Spagna e occupavano la sesta posizione in classifica nella Liga. Unica soddisfazione il passaggio del turno in Champions League, con la qualificazione ai quarti a spese del Liverpool. La ripresa del calcio giocato potrebbe dunque offrire diverse chance per rendere l’annata memorabile. Il centrocampista Koke ha espresso il suo punto di vista a Cadena Cope: “Quando parlo con i miei amici, non smetto di ripetere loro che questa è la volta buona per vincere la Champions League. Non a caso abbiamo eliminato il Liverpool campione in carica. Per prima cosa però dobbiamo pensare alla Liga, visto che la Champions tornerà ad agosto. Dobbiamo arrivare fra le prime quattro, se non lo faremo sarà un fallimento”.

PORTE CHIUSE – Poi il centrocampista dei Colchoneros si sofferma sulla possibilità di riprendere a giocare senza tifosi. Un’opzione che viene accettata a malincuore: “È raro giocare senza tifosi, ma la salute viene prima di tutto. Fino a quando non ci diranno che possiamo avere nello stadio i nostri supporters, dobbiamo rispettare questa decisione”.

BURGOS – Infine un commento sull’addio di German Burgos, vice di Diego Simeone, al termine della stagione: “È pronto per allenare una squadra, gli auguro tutta la fortuna del mondo”.