Atletico Madrid-Barcellona, la strana serata di Piqué: due record e… infortunio

Atletico Madrid-Barcellona ha visto un doppio protagonista. Da una parte Lionel Messi, autore del gol vittoria e candidato numero uno alla conquista del Pallone d’Oro 2019. Dall’altra Gerard Piqué. Il centrale blaugrana ha messo a segno due record e non solo. Nei minuti finali si è anche infortunato mettendo a rischio il suo impiego nelle prossime gare.

DA RECORD – Qualche dubbio sullo stato d’animo di Piqué in relazione ai numeri messi a segno lo abbiamo. Il difensore, infatti, si è reso protagonista di 81 passaggi riusciti, il numero più alto della serata. E ha concluso la partita col 100% di contrasti vinti. Un buon record, compensato subito da un dato negativo: 10° cartellino giallo in 17 partite in tutte le competizioni. Ben tre in più rispetto a tutta la passata stagione.

INFORTUNIO – Come se non bastasse, Piqué si è infortunato al ginocchio durante l’ultimo contrasto con un avversario dell’Atletico Madrid. Un problema che lo ha visto essere costretto al cambio – Umtiti al suo posto – e che mette a serio rischio la sfida contro l’Inter di Champions League e, forse, anche il Clasico del 18 dicembre contro il Real Madrid.