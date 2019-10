Atletico Madrid, Cerezo e la ‘pace’ col Barcellona: “Nulla a che fare col caso Griezmann. Per quello pagata multa ridicola…”

Ha fatto discutere l’ultima indiscrezione rilanciata dai media spagnoli, secondo cui il Barcellona e l’Atletico Madrid avrebbero trovato un accordo da 15 milioni di euro giustificato da una prelazione dei blaugrana su alcuni calciatori colchoneros. Per molti, si è trattato di un modo per fare ‘pace’ tra le due società in seguito alle note vicende sul caso Griezmann, passato da Madrid alla Catalogna in estate.

A negare questi rumors ci ha pensato in prima persona il patron dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo. Il numero uno del club ha parlato a Radio Marca: “La questione tra noi e il Barcellona su Griezmann è stata chiusa con quella ridicola multa di 300 euro comminata dalla Federazione. Non parlerò più di soldi, ma questo accordo non ha niente a che fare con Griezmann. Abbiamo molti accordi di rispetto con altri club spagnoli”.