Atletico Madrid, due record contro il Getafe ma… la Liga si riapre

C’è tanta amarezza nell’Atletico Madrid per il pari senza gol maturato nell’ultima gara di campionato contro il Getafe. Nonostante la superiorità numerica per tutta la seconda parte della gara e il record di possesso palla, la squadra di Simeone non ha raggiunto la vittoria andando a frenare ancora in Liga e dando maggiori speranze alle inseguitrici.

Atletico Madrid doppio record ma…

Come riporta Opta, infatti, l’Atletico Madrid di Simeone ha messo in bacheca alcuni record di assoluto livello che, però, suonano solo come una magra consolazione davanti al mancato successo.

Il Colchoneros, con lo 0-0 col Getafe, sono andati a siglare il record di possesso palla (72.7%) che mancava dalla stagione 2005-06, Ma non solo. L’Atletico Madrid, con il clean sheet ottenuto, ha scritto un record storico per la Liga: mai nessuno, infatti, era riuscito a mantenere la porta inviolata contro lo stesso avversario per diciassette gare di fila, numero raggiunto appunto dai madrileni contro il Getafe. Unica peccato, l’aver fermato a quota 13 il numero di vittorie consecutive proprio contro la squadra di Bordalàs.

Col solo punto portato a casa, i Colchoneros perdono 2 lunghezze dal Real Madrid che ha vinto contro l’Elche ed è tornato a sperare nella clamorosa rimonta. Anche il Barcellona – impegnata domani contro l’Huesca – può accorciare…