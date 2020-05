Atletico Madrid e le gare a porte chiuse: sconto agli abbonati per la prossima stagione

L’Atletico Madrid applicherà uno sconto del 20% sugli abbonamenti della prossima stagione. Un’iniziativa annunciata dalla stessa società spagnola per compensare quella che sembra poter essere la conclusione di questa annata che vedrà le ultime partite dei Colchoneros a porte chiuse vista la costante emergenza per il coronavirus.

La società madrilena ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale che procederà con uno sconto del 20% ai tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento in questa stagione e decideranno di rinnovarlo nella prossima. Un modo per poter dimostrare ancor più vicinanza ai propri fan. La squadra di Diego Pablo Simeone vanta oltre 58 mila abbonati e in questa Liga 2019-2020 dovrebbe ancora disputare partite contro Valladolid, Alaves, Maiorca, Betis e Real Sociedad.