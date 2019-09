Atletico Madrid, ecco la terza maglia con l’omaggio alla città

Presentata ufficialmente pochi minuti fa la terza maglia da gioco che accompagnerà l’Atletico Madrid nella stagione 2019-2020.

Attraverso il sito e i canali ufficiali, la società spagnola ha mostrato a tutti la terza maglia. Realizzata da Nike, la divisa è davvero speciale con un omaggio alla città di Madrid. Azzurra con tante scritte “Atletico” e, sul colletto, sette stelle a celebrare la bandiera della città madrilena.

Su Twitter, il video di presentazione dell’Atletico Madrid ha ricevuto tantissimi like, segno che la terza maglia è piaciuta davvero a tutti. Non poteva mancare nel filmato uno degli acquisti del calciomercato estivo: Joao Felix che batte forte la mano sul cuore in segno di amore verso la divisa.