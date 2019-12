Atletico Madrid, Felipe: “Non chiamatemi ‘il nuovo Godin’, lui ha scritto la storia del club…”

Positiva la prima parte di stagione con la maglia dell’Atletico Madrid di Felipe, arrivato in estate dal Porto. Il difensore classe 1989 ha dovuto raccogliere la pesante eredità di Diego Godin, colonna per anni dei Colchoneros e passato negli scorsi mesi all’Inter di Antonio Conte. Il brasiliano, in queste ore, ha rilasciato un’intervista ad O Jogo.

NUOVO GODIN – “Mi sento a mio agio all’Atletico, sto offrendo prestazioni di buon livello e non è facile per un nuovo arrivato. Se mi sento il leader della difesa? No, mi sento però molto importante. Non voglio però essere definito ‘il nuovo Godin’: lui ha avuto una carriera incredibile all’Atletico, ha scritto la storia del club. E’ un paragone che mi fa felice, ma non sono come lui: io sono Felipe e sono diverso, voglio creare la mia storia”.

