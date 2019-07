Atletico Madrid, Gil Marin si sbilancia: “James Rodriguez? Sappiamo che non vuole stare al Real Madrid e a noi piace molto…”

James Rodriguez continua ad essere sulla bocca di tutti. Il colombiano è il vero desiderio di mercato di tante big del calcio europeo, ma il suo futuro resta ancora da decifrare. Napoli e Atletico Madrid si contendono le prestazioni future del classe ’91 con il Real Madrid, proprietario del cartellino, che non sembra intenzionato a puntare su di lui.

A parlare della trattativa che potrebbe evolversi nelle prossime ore è stato Miguel Ángel Gil Marín, amministratore delegato dei Colchoneros. Intervistato da ESPN, il dirigente ha fatto il punto della situazione ammettendo che l’addio di James Rodriguez ai blancos appare scontato.

CI PIACE – “So che a molti piacerebbe. Anche a diversi dei nostri giocatori. Si crede che James Rodriguez possa dare tanta qualità e che possa essere un bene per noi. So che piace al nostro allenatore, ma soprattutto che James non vuole continuare nel Real Madrid e che il Real Madrid, a sua volta, non vuole continuare con lui. Ma ci devono essere molte condizioni affinché il trasferimento sia possibile. Sarebbe molto bello. Molto dipende dal presidente del Real Madrid Florentino Perez”